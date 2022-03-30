Мер Ірпеня (Київська область) Олександр Маркушин закликав мешканців міста поки що не приїжджати до міста навіть ненадовго, незважаючи на його повне звільнення від російських загарбників.

Він попередив, що це може бути небезпечно через обстріли, залишені ворогами міни і розтяжки.