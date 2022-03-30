Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна

Обстріли, міни та снаряди: мешканців Ірпеня закликають поки не приїжджати до міста

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Обстріли, міни та снаряди: мешканців Ірпеня закликають поки не приїжджати до міста

Мер Ірпеня (Київська область) Олександр Маркушин закликав мешканців міста поки що не приїжджати до міста навіть ненадовго, незважаючи на його повне звільнення від російських загарбників.

Він попередив, що це може бути небезпечно через обстріли, залишені ворогами міни і розтяжки.

– Друзі, багато хто мене запитує, чи можна приїхати до Ірпеня, щоб перевірити, в якому стані будинок, забрати машину або вивезти домашнього улюбленця. На сьогодні відповідь одна і дуже категорична – ні! Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін та нерозірваних снарядів. Я дуже прошу вас – залишайтеся там, де ви є зараз. Як тільки можна буде повертатися до нашого рідного міста, я відразу вам повідомлю! – заявив Маркушин у відеозверненні, опублікованому в його соцмережах у вівторок, 29 березня.

Читайте
Руйнація Миколаївської ОВА та переговори в Стамбулі: що відбувається на 34-ту добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка