Мер Ірпеня (Київська область) Олександр Маркушин закликав мешканців міста поки що не приїжджати до міста навіть ненадовго, незважаючи на його повне звільнення від російських загарбників.
Він попередив, що це може бути небезпечно через обстріли, залишені ворогами міни і розтяжки.
– Друзі, багато хто мене запитує, чи можна приїхати до Ірпеня, щоб перевірити, в якому стані будинок, забрати машину або вивезти домашнього улюбленця. На сьогодні відповідь одна і дуже категорична – ні! Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін та нерозірваних снарядів. Я дуже прошу вас – залишайтеся там, де ви є зараз. Як тільки можна буде повертатися до нашого рідного міста, я відразу вам повідомлю! – заявив Маркушин у відеозверненні, опублікованому в його соцмережах у вівторок, 29 березня.