План підриву нафтобази під Києвом і пропагандист “ДНР”: силовики СБУ розшукали диверсантів

Служба безпеки України продовжує викривати і затримувати диверсантів, які під час війни допомагають ворогу.

Оперативними даними станом на 29 березня поділився речник СБУ Артем Дехтяренко.

Так, на Волині контррозвідка схопила російського диверсанта і вилучила в нього засоби ураження.

– Росіянин у 2014-2015 роках воював у складі бандформування Восток так званої ДНР. На початку березня 2022 року він незаконно перетнув білорусько-український кордон, щоб залягти на дно на Волині, – йдеться у повідомленні.

У Києві було затримано агента ворожої спецслужби, який збирав інформацію про одну із нафтобаз на Київщині. Його вік та національність наразі не розголошують.

Незадовго до вторгнення чоловік працевлаштувався на цей об’єкт і почав збирати дані про заповнення ємностей паливом та зв’язки нафтобази зі Збройними силами України. Усю здобуту інформацію він готувався передати спецслужбам РФ.

Речник СБУ Артем Дехтяренко зауважив, що на сьогодні ця нафтобаза не використовується.

Окрім цього, у Дніпропетровській області СБУ провела успішну спецоперацію і вивезла із тимчасово окупованої території Донеччини пропагандиста, який працював на ворога.

– Чоловік за вказівками ФСБ створював вигідну картинку для так званих ЛДНР та російських ЗМІ. Він вже надав СБУ цінні покази, зокрема, як спецслужби РФ координують пропаганду, дають тематику та сценарії для сюжетів.

За словами речника СБУ, останньою “режисерською роботою” затриманого пропагандиста стала картинка, що нібито ЗСУ обстрілює Донецьк. Він зізнався, що для створення цього відео бойовики “ДНР” спеціально вдарили по житлових кварталах Донецька із артилерії.