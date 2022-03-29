Повітряними силами ЗСУ знищено вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про виконані завдання та знищені цілі 28 березня.

– 28 березня Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках, – йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, відбудуться переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу розповів про майбутні переговори між Україною та РФ.