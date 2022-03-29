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Факти / Україна

Повітряними силами ЗСУ знищено вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Повітряними силами ЗСУ знищено вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про виконані завдання та знищені цілі 28 березня.

– 28 березня Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.

Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках, – йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, відбудуться переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу розповів про майбутні переговори між Україною та РФ.

 

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