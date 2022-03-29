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Факти / Україна

Противник ослаблений та дезорієнтований, ЗСУ продовжують оборону – Генштаб ЗСУ

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Противник ослаблений та дезорієнтований, ЗСУ продовжують оборону – Генштаб ЗСУ

Завершується тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Про поточну ситуацію повідомили у Генеральному штабі ЗСУ

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на:

  • недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
  • зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;
  • створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;
  • стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.

Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.

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Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, відбудуться переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу розповів про майбутні переговори між Україною та РФ.

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