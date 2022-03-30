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Факти / Україна

Притягує ворога на вірну загибель: українські ППО збили чергові цілі над Ізюмом

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Притягує ворога на вірну загибель: українські ППО збили чергові цілі над Ізюмом

У Харківській області українські захисники ППО збили один ворожий винищувач-бомбардувальник та один БПЛА (безпілотний літальний апарат).

Про це ввечері 29 березня повідомили представники Повітряного командування Схід. Зазначається, що окупанти зазнали втрату в небі в районі міста Ізюм. Це приблизно за 125 км від Харкова.

– І знову район Ізюма, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО, 29 березня: мінус один БПЛА та мінус один “всепогодний” винищувач-бомбардувальник.

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