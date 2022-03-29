Російські військові чинять в Україні злочини – Amnesty International

Напад Росії на Україну є повторенням дій РФ у Сирії, а російські війська чинять військові злочини.

Про це в коментарі журналістам заявила генеральний секретар всесвітньої правозахисної організації Amnesty International Агнес Калламар.

– Те, що відбувається в Україні, є повторенням того, що ми бачили у Сирії. “Ми знаходимося в епіцентрі навмисних атак на громадянську інфраструктуру”, – сказала вона.

Агнес Калламар також звинуватила Росію у перетворенні гуманітарних коридорів на “смертельні пастки”.

Директор Amnesty у Східній Європі та Азії Марі Струтерс погодилася з нею, заявивши на окремому брифінгу в Парижі, що спостерігачі по Україні “задокументували використання тієї ж тактики, що й у Сирії та Чечні, включаючи напади на цивільних осіб та використання зброї, забороненої міжнародним правом. “.

Amnesty International також звинуватила Росію у скоєнні воєнних злочинів у Маріуполі.

Порівнявши обложене місто Маріуполь із сирійським містом Алеппо, зруйнованим президентом Башаром Асадом за допомогою російської авіації, Калламар сказала, що “наразі лобістська група з прав людини спостерігає зростання військових злочинів”.

Правозахисна організація заявила, що незабаром випустить докладний звіт про руйнування, спричинені нападом Росії на місто на Азовському морі.

В організації заявили, що облога Маріуполя, відмова у гуманітарній евакуації та гуманітарному виході для населення, а також напад на мирних жителів, згідно з розслідуванням Amnesty International, рівносильні військовим злочинам.

– Криза в Україні прямо зараз, вторгнення… це не просто порушення міжнародного права. Це агресія. Це порушення статуту ООН, подібне до того, що ми бачили, коли США вторглися до Іраку, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у разі визнання Міжнародним кримінальним судом військових злочинів російських військ, причетних до цих злочинів, можуть затримати у будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію суду ООН.

Загалом міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що вже 42 країни звернулися до суду в Гаазі у зв’язку з військовими злочинами РФ.