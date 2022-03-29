Російські загарбники вдарили по аеродрому на Хмельниччині

Російські агресори завдали ракетного удару по аеродрому у Старокостянтинові у Хмельницькій області. Уточнюється, що знищено стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів.

Про це у Facebook у вівторок, 29 березня, написав мер міста Микола Мельничук.

– Російський агресор вчергове завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, проте сьогодні, як багато хто з вас міг побачити і почути, атака була дуже серйозна і завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ і, вочевидь, Бог бережуть нас, тож обійшлося без людських жертв. Але ворог повністю знищив усі запаси паливно-мастильних матеріалів, які ми з великими потугами зібрали як стратегічний запас, – сказано в заяві.

Він попросив усіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися до міської ради або до нього особисто.