Українські військові у боях під Харковом ліквідували Дениса Курило – російського полковника, командира 200 окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга).

Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, в боях під Харковом 200 окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи. Втрати однієї 200 бригади склали понад 1,5 тис. військовослужбовців.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 34-у добу. Путінські війська обстрілюють українські міста, житлові будинки, лікарні, школи.

Тим часом українські військові вже ліквідували кілька командувачів російської загарбницької армії. Так, нещодавно українські військові ліквідували Андрія Палія – заступника командувача Чорноморського флоту РФ.

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загальні бойові втрати російських загарбників орієнтовно становлять близько 17 200 осіб особового складу.

Також Росія на війні проти України вже втратила 597 танків, 1 710 бойових броньованих машин, 127 літаків і 129 гелікоптерів.

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Фото: СтратКом ЗСУ