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Факти / Україна

У Верховну Раду внесли проєкт про заборону РПЦ

Маліновська Ангеліна
У Верховну Раду внесли проєкт про заборону РПЦ

До Верховної Ради внесено законопроєкт № 7213 Про заборону діяльності Московського патріархату.

Якщо депутати його ухвалять, то вся власність церкви та її керівництва протягом 48 годин буде націоналізована.

Крім того, релігійні громади протягом 14 днів можуть змінити свою підпорядкованість, тоді церковне майно залишається за ними.

Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська Лаври перейдуть у власність держави.

Під час зміни підпорядкованості церковних громад Служба безпеки України вивчить, чи вони не співпрацювали з окупантами. Винних притягнуть до відповідальності.

До речі, предстоятель православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній розповів, чи вважається гріхом бажати смерті російським агресорам.

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