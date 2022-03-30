Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна

Верещук: до Запоріжжя евакуювалися понад 1,6 тис. українців, більшість – з Маріуполя

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Верещук: до Запоріжжя евакуювалися понад 1,6 тис. українців, більшість – з Маріуполя

У вівторк, 29 березня, в Україні спрацювали усі три заплановані гуманітарні коридори. До міста Запоріжжя евакуювалися 1 665 українців.

Про це під час вечірнього брифінгу заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що 936 мешканців Маріуполя та 729 мешканців населених пунктів Запорізької області безпечно доїхали до Запоріжжя на власному транспорті.

Складнішою була ситуація у місті Василівка, яке розташоване за 50 км на південь від Запоріжжя.

– У Василівці сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою, які зранку були відправлені до Бердянська, Мелітополя й Енергодару. Також заблоковано організовані колони людей на приватному транспорті, які рухались по маршруту з Токмака та Енергодару до Запоріжжя.

Ми ведемо переговори та вимагаємо від окупантів розблокувати роботу блокпосту у Василівці в напрямку до Бердянська, – зазначила Верещук.

Також Ірина Верещук зауважила, що тема гуманітарних коридорів підіймалася під час переговорів 29 березня у Стамбулі. Українська перемовна група передала російській стороні вимогу негайно відкрити гуманітарні коридори до найбільших міст України.

Вона уточнила, що йдеться про міста Маріуполь, Чернігів, Харків, а також низку населених пунктів на Київщині.

Читайте
Гуманітарна операція в Маріуполі провалилася: ЗМІ про розмову Макрона з Путіним

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка