Верещук: до Запоріжжя евакуювалися понад 1,6 тис. українців, більшість – з Маріуполя

У вівторк, 29 березня, в Україні спрацювали усі три заплановані гуманітарні коридори. До міста Запоріжжя евакуювалися 1 665 українців.

Про це під час вечірнього брифінгу заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що 936 мешканців Маріуполя та 729 мешканців населених пунктів Запорізької області безпечно доїхали до Запоріжжя на власному транспорті.

Складнішою була ситуація у місті Василівка, яке розташоване за 50 км на південь від Запоріжжя.

– У Василівці сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою, які зранку були відправлені до Бердянська, Мелітополя й Енергодару. Також заблоковано організовані колони людей на приватному транспорті, які рухались по маршруту з Токмака та Енергодару до Запоріжжя. Ми ведемо переговори та вимагаємо від окупантів розблокувати роботу блокпосту у Василівці в напрямку до Бердянська, – зазначила Верещук.

Також Ірина Верещук зауважила, що тема гуманітарних коридорів підіймалася під час переговорів 29 березня у Стамбулі. Українська перемовна група передала російській стороні вимогу негайно відкрити гуманітарні коридори до найбільших міст України.

Вона уточнила, що йдеться про міста Маріуполь, Чернігів, Харків, а також низку населених пунктів на Київщині.