Від них залежить доля громад: Кличко повідомив, скільки голів ОТГ і мерів викрали окупанти

За час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, російські окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

– Я наголошую, що викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади. Адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову, – підкреслив він.

Так, у Херсонській області 29 березня росіяни викрали голову Милівської ОТГ Олега Яхнієнка, мера Берислава Олександра Шаповалова та мера Голої Пристані Олександра Бабича.

25 березня Олександр Бабич офіційно повідомив про викрадення мешканців навколишніх сіл, зокрема, це населені пункти Стара та Нова Збур’ївка. Правоохоронці вже розпочали їхні пошуки.

Джерело: Віталій Кличко