З початку широкомасштабної війни Росії проти України загинуло 144 дитини, ще понад 220 поранені.

В Офісі генпрокурора повідомили, що найбільше дітей постраждали у Київській області – 68, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 38, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Житомирській – 15, Сумській – 15, Херсонській – 25 та Києві – 16.

Також ювенальні прокурори встановлюють дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполь.

28 березня в Луганській області від отриманих мінно-вибухових травм загинула трирічна дитина. Також 28 березня російські війська обстріляли селище в Запорізькій області, внаслідок чого поранень зазнали троє людей, серед яких дитина.

Через бомбардування та обстріли від початку повномасштабної війни Росії проти України пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з них зруйновані повністю.

Найбільше таких будівель пошкоджено у Донецькій, Харківській областях, Києві, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській та Херсонській областях.

В Офісі генпрокурора наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця обстрлів, де Росія веде активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.