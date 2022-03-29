Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Захищаємо кожен дім і кожну вулицю: Азов спростував чутки про “залишення Маріуполя”

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Захищаємо кожен дім і кожну вулицю: Азов спростував чутки про “залишення Маріуполя”

Бійці полку Азов, як і решта захисників Маріуполя, залишаються на своїх позиціях. Боротьба за місто триває.

Із таким відеозверненням 29 березня виступив заступник командира полку Азов, Калина. У такий спосіб він прокоментував чутки, нібито українським військовим “пропонувалося покинути Маріуполь”.

– Наголошую, ми будемо і надалі захищати місто, кожен дім, кожну вулицю. Ми робитимемо все, щоб врятувати наших поранених та поховати наших вбитих воїнів, – запевнив військовий.

Також Калина виокремив роль командування українських військ під Маріуполем, які налаштовані на перемогу.

– Нас запитують про можливість деблокади. Згадайте князя Святослава, згадайте подвиг Болбочана та інших. Рішучість і професійність командирів – це те, що найбільше цінується під час війни.

Калина запевнив, що незважаючи на пропагандистські картинки Кремля про те, що Маріуполь вже нібито російський, боротьба за місто триває.

Маріуполь потерпає від гуманітарної катастрофи та геноциду, навмисне створеного російськими окупаційними військами.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка