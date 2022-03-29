Захищаємо кожен дім і кожну вулицю: Азов спростував чутки про “залишення Маріуполя”

Бійці полку Азов, як і решта захисників Маріуполя, залишаються на своїх позиціях. Боротьба за місто триває.

Із таким відеозверненням 29 березня виступив заступник командира полку Азов, Калина. У такий спосіб він прокоментував чутки, нібито українським військовим “пропонувалося покинути Маріуполь”.

– Наголошую, ми будемо і надалі захищати місто, кожен дім, кожну вулицю. Ми робитимемо все, щоб врятувати наших поранених та поховати наших вбитих воїнів, – запевнив військовий.

Також Калина виокремив роль командування українських військ під Маріуполем, які налаштовані на перемогу.

– Нас запитують про можливість деблокади. Згадайте князя Святослава, згадайте подвиг Болбочана та інших. Рішучість і професійність командирів – це те, що найбільше цінується під час війни.

Калина запевнив, що незважаючи на пропагандистські картинки Кремля про те, що Маріуполь вже нібито російський, боротьба за місто триває.

Маріуполь потерпає від гуманітарної катастрофи та геноциду, навмисне створеного російськими окупаційними військами.