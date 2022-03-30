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Факти / Україна

Змусили коригувати вогонь і кинули на гроші: у Харкові спецслужби РФ завербували дитину

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Змусили коригувати вогонь і кинули на гроші: у Харкові спецслужби РФ завербували дитину

Путінські спецслужби для коригування вогню завербували підлітка. За даними слідства, йому менше 14 років.

Інцидент стався у Харкові. З’ясувалося, що росіяни встановили з малолітнім хлопцем зв’язок через оголошення в інтернеті.

Усі дані про важливі для окупантів об’єкти Харкова підліток мав “зливати” у месенджер Telegram.

– Російські військові обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних сил України на території міста Харкова. Цинічно використавши дитину, окупанти, звісно ж, не виконали своєї обіцянки, – йдеться у повідомленні.

Представники СБУ закликають батьків пильно стежити за дозвіллям своїх дітей, оскільки у час війни відсутність контролю за підлітками у соцмережах може призвести до серйозних наслідків.

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