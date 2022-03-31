Попередні домовленості з Російською Федерацією на переговорах передбачають п’ять основних пунктів.

Про це під час телемарафону розповів голова української делегації на переговорах з Росією та голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Спочатку має бути повне припинення вогню. Ніхто не буде нічого парафувати чи візувати, якщо буде застосовуватися зброя на території України, – сказав він.

Давид Арахамія додав, що після припинення вогню має бути відведення російських військ як мінімум на території, на яких вони знаходились до 24 лютого.

Голова української делегації розповів, що наступним кроком буде саміт міжнародних партнерів, де у парламентах буде ратифіковано договір.

– І потім уже тимчасове застосування договору. Чому тимчасове? Бо інші країни повинні будуть ратифікувати у своїх парламентах цей договір, на це потрібен якийсь час, – сказав він.

Наступним кроком буде загальнонаціональний всеукраїнський референдум, що може зайняти не менше, ніж пів року, а вже після отримання результатів народного волевиявлення, народні депутати будуть вносити зміни у Конституцію України.

– І ця процедура не може бути реалізована на немирній території. Усі люди, які через війну виїхали з України, повинні повернутися додому… Це має бути свідомий вибір громадян, а не політиків, – розповів Давид Арахамія.

Весь процес, за оцінкою очільника парламентської фракції, може зайняти близько року.