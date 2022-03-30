Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загальні бойові втрати російських військових становлят близько 17 300 осіб особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також Росія у війні проти України вже втратила 605 танків і 1 723 бойових броньованих машини.

Інші бойові втрати РФ станом на 30 березня:

артилерійські системи – 305;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 96;

засоби протиповітряної оборони (ППО) – 54;

літаки – 131;

гелікоптери – 131;

автомобільна техніка – 1 184;

кораблі /катери – 7;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 75;

безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 81;

спеціальна техніка – 21;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 35-й день. Путінські війська продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки, школи, лікарні та іншу важливу інфраструктуру.