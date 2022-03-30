Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загальні бойові втрати російських військових становлят близько 17 300 осіб особового складу.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також Росія у війні проти України вже втратила 605 танків і 1 723 бойових броньованих машини.
Інші бойові втрати РФ станом на 30 березня:
- артилерійські системи – 305;
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 96;
- засоби протиповітряної оборони (ППО) – 54;
- літаки – 131;
- гелікоптери – 131;
- автомобільна техніка – 1 184;
- кораблі /катери – 7;
- цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 75;
- безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 81;
- спеціальна техніка – 21;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 35-й день. Путінські війська продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки, школи, лікарні та іншу важливу інфраструктуру.