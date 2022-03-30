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Факти / Україна

Близько 17,3 тис. військових та понад 130 літаків: оновлені втрати військ РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Близько 17,3 тис. військових та понад 130 літаків: оновлені втрати військ РФ

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загальні бойові втрати російських військових становлят близько 17 300 осіб особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також Росія у війні проти України вже втратила 605 танків і 1 723 бойових броньованих машини.

Інші бойові втрати РФ станом на 30 березня:

  • артилерійські системи – 305;
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 96;
  • засоби протиповітряної оборони (ППО) – 54;
  • літаки – 131;
  • гелікоптери – 131;
  • автомобільна техніка – 1 184;
  • кораблі /катери – 7;
  • цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 75;
  • безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 81;
  • спеціальна техніка – 21;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 35-й день. Путінські війська продовжують обстрілювати українські міста, житлові будинки, школи, лікарні та іншу важливу інфраструктуру.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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