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Факти / Україна

Через війну в Україні загинули 145 дітей, ще понад 220 постраждали – Офіс генпрокурора

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Через війну в Україні загинули 145 дітей, ще понад 220 постраждали – Офіс генпрокурора

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загинуло 145 дітей, ще 222 дістали поранення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, найбільше дітей постраждали у 10 областях:

  • Київській – 69;
  • Харківській – 49;
  • Донецькій – 54;
  • Чернігівській – 39;
  • Миколаївській – 30;
  • Луганській – 28;
  • Запорізькій – 22;
  • Херсонській – 25;
  • Києві – 16;
  • Сумській – 16;
  • Житомирській – 15.

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 закладів освіти, 75 з них зруйновано повністю.

Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.

Однак в Офісі генпрокурора наголошують, що ці дані не є остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Днями мер Маріуполя Вадим Бойченко оприлюднив статистику про кількість загиблих у місті. Наразі відомо, що за 27 днів окупації російськими військами у Маріуполі загинуло майже 5 тис. мирних мешканців, 210 із них – діти.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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