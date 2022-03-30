Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загинуло 145 дітей, ще 222 дістали поранення.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, найбільше дітей постраждали у 10 областях:
- Київській – 69;
- Харківській – 49;
- Донецькій – 54;
- Чернігівській – 39;
- Миколаївській – 30;
- Луганській – 28;
- Запорізькій – 22;
- Херсонській – 25;
- Києві – 16;
- Сумській – 16;
- Житомирській – 15.
Від початку широкомасштабної війни Росії проти України через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 закладів освіти, 75 з них зруйновано повністю.
Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.
Однак в Офісі генпрокурора наголошують, що ці дані не є остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
Днями мер Маріуполя Вадим Бойченко оприлюднив статистику про кількість загиблих у місті. Наразі відомо, що за 27 днів окупації російськими військами у Маріуполі загинуло майже 5 тис. мирних мешканців, 210 із них – діти.