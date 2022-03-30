Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загинуло 145 дітей, ще 222 дістали поранення.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, найбільше дітей постраждали у 10 областях:

Київській – 69;

Харківській – 49;

Донецькій – 54;

Чернігівській – 39;

Миколаївській – 30;

Луганській – 28;

Запорізькій – 22;

Херсонській – 25;

Києві – 16;

Сумській – 16;

Житомирській – 15.

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України через бомбардування та обстріли пошкоджено 790 закладів освіти, 75 з них зруйновано повністю.

Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.

Однак в Офісі генпрокурора наголошують, що ці дані не є остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Днями мер Маріуполя Вадим Бойченко оприлюднив статистику про кількість загиблих у місті. Наразі відомо, що за 27 днів окупації російськими військами у Маріуполі загинуло майже 5 тис. мирних мешканців, 210 із них – діти.