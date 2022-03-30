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Факти / Україна

Для евакуації населення на 30 березня погодили три гуманітарні коридори – Верещук

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Для евакуації населення на 30 березня погодили три гуманітарні коридори – Верещук

На середу, 30 березня, в Україні погоджено три гуманітарні коридори для евакуації населення. Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, 30 березня повинні запрацювати такі гуманітарні коридори:

  • для евакуації маріупольців та доставки гуманітарної допомоги до Бердянська;
  • для доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей з Мелітополя;
  • для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

За словами Ірини Верещук, сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили з міста Запоріжжя.

– Ми вимагаємо від окупаційних військ дотриматися взятих на себе зобовязань і пропустити гуманітарні колони через блокпости, – наголосила Верещук.

Міністр додала, що на зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

Також Ірина Верещук повідомила, що 29 березня під час переговорів російській делегації передали пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів у Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях.

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