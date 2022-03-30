Російські нелюди продовжують насильно депортувати українців на підконтрольні РФ території. Як це сталося з 12-річною Кірою Обединською з Маріуполя.

Після того, як в ранньому дитинстві Кіра втратила маму, її вихованням займався її батько Євген. Однак 17 березня багаторазовий чемпіон України з водного поло, капітан національної збірної України Євген Обединський загинув в результаті одного з обстрілів Маріуполя.

Передбачалося, що після такого трагічного результату Кіру візьме під свою опіку її дідусь – заслужений тренер України з водного поло Олександр Обединський, який живе в Чернівцях.

Однак російські окупанти розпорядилися інакше – вони насильно вивезли в Донецьк Кіру та інших людей, з якими вона перебувала в бомбосховищі.

Відомо, що росіяни забирають українські документи у тих, кого викрадають. Потім, вони мають намір відправити їх з окупованого Донецька на територію РФ.

Журналісти Єдиних новин по скайп-зв’язку поспілкувалися з Олександром Обединським.

Він повідомив, що наразі Кіра знаходиться на лікуванні в Донецькому клінічному територіальному об’єднанні з приводу легких осколкових поранень (колишня лікарня Калініна).

– Мені вдалося поговорити з онукою по скайпу. Вона сказала, що дуже сумує і дуже хоче додому, – розповів Олександр.

Він додав, що дуже сподівається на офіційні, громадські, а також на впливові спортивні організації, на волонтерів, які допоможуть вирвати дитину з полону російських нелюдів.

Те, що сталося з Кірою – неприпустиме порушення міжнародного гуманітарного права.

Світова спільнота, правозахисники та авторитетні гуманітарні організації повинні ще більше посилити тиск на РФ з метою припинити процес депортації українців. Депортація – це злочин. І злочин подвійний, якщо мова йде про дітей.