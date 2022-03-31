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Факти / Україна

Названі найзабрудненіші вибухонебезпечними предметами райони Києва

Маліновська Ангеліна
Названі найзабрудненіші вибухонебезпечними предметами райони Києва

Загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами внаслідок російської агресії склала 300 тис. кв. км. Найнебезпечнішими у цьому відношенні районами Києва є Виноградар та Оболонь.

Про це у ході єдиного марафону повідомив перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін.

Крім того, за даними Єніна, з початку війни українські сапери знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів та одну авіаційну бомбу. Також очищено близько 14 га території.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни російські війська зруйнували в Україні тисячі будинків, сотні навчальних закладів та близько 100 підприємств.

Фото: Прес-служба МВС

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