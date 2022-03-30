Російські військові втрачають резерви боєзапасів для своїх бойових установок, тому переходять до використання старішої, іще радянської військової техніки.

Так, ще на початку березня серед російського озброєння було зафіксовано оперативно-тактичні ракетні комплекси Точка-У на Чернігівщині та у Маріуполі.

Цей ракетний комплекс використовують і українські Збройні сили. Це дало привід 14 березня ворожим силам обстріляти центр окупованого Росією Донецька, щоб потім звинуватити ЗСУ у застосуванні Точки-У проти тимчасово окупованого обласного центру.

У Центрі оперативного інформування Міністерства оборони України наполягають, що не обстрілювали Донецьк, а щодо снаряду кажуть, що це була російська ракета.

Що таке Точка-У та що потрібно про неї знати – читайте у матеріалі.

9К79 Точка (Точка-У) — це радянський тактичний ракетний комплекс, розробка якого розпочалась ще 1968 року.

Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кг, що можуть оснащуватися різними типами бойової частини, зокрема і ядерною.

При цьому зазначений ракетний комплекс має важливий недолік: стрільба з Точки-У можлива на відносно малу дальність – 70-120 км, тому при використанні її окупаційними силами РФ ворогу доведеться, імовірно, вже перебувати на території України.

На відміну від попередніх радянських ракетних комплексів, Точка-У є керованою ракетою, що забезпечує кругове імовірне відхилення близько 150 м.

До складу ракетного комплексу входять:

Ракета 9М79 (для комплексу Точка-У — 9М79М) з різними типами бойових частин.

Пускова установка 9П129 (9П129-1М).

Транспортно-зарядна машина 9Т218.

Транспортна машина 9Т238.

Автоматизована контрольно-випробувальна машина 9В819-1.

Машина технічного обслуговування 9В844.

Комплект арсенального обладнання 9Ф370-1.

Характеристики:

Дальність стрільби мінімальна, км – 15-20

Дальність стрільби максимальна, км – 120

Висота траєкторії польоту ракети, км – 6-26

Польотний час на максимальну дальність, с – 163

Температурний діапазон експлуатації – від -40 °C до +50 °C

Маса, кг – 17800

Вантажопідйомність, кг – 7200

Швидкість на суші, км/год – 70

Швидкість на плаву, км/год – 8

Запас ходу, км – 650.

Характерною рисою Точки-У є специфічне шасі з колісною формулою 6х6.

Ракета комплектується такими типами бойових частин:

АА-60 – ядерна, потужністю від 10 до 100 кт,

АА-86 – ядерна особливої ​​ваги,

АА-92 – ядерна,

9Н123Ф – осколково-фугасна зосередженої дії,

9Н123К – касетна,

9Н123Ф-Р – осколково-фугасна з пасивним радіолокаційним самонаведенням.

Бойова частина ракети у польоті не відокремлюється. Стикування ракетної та бойової частин здійснюється шістьома відкидними болтами. Наявність змінних БЧ розширює діапазон застосування комплексу та розширює його ефективність. Ракети у звичайному спорядженні допускають зберігання в зібраному вигляді протягом 10 років.

Фото: Генштаб ЗСУ