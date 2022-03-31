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Факти / Україна

Проти компаній, що продають товари російському ВПК, введуть нові санкції – РНБО

Маліновська Ангеліна
Проти компаній, що продають товари російському ВПК, введуть нові санкції – РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на найближчому засіданні буде ухвалено нові санкції проти корпорацій та фізичних осіб, які продають товари військово-промисловому комплексу Росії.

– Це будуть санкції для підтримки наших західних партнерів… Ви знаєте, що те, що стосується РФ та кількості санкцій, які вже там накладено, перевищили шість тисяч. Це великі корпорації, люди та підприємства, які виготовляли та продовжують виготовляти продукцію ВПК, які займаються потужним бізнесом на території РФ, відповідно, допомагають російському бюджету підтримувати армію країни, яка продовжує вторгнення в Україну, – заявив Данілов.

Санкції не будуть запроваджені проти компаній, які постачають в Україну продукти харчування.

– Тут є дві частини. Є частина компаній, які займаються постачанням продуктів харчування. На жаль, ми не можемо під час воєнного стану зупинити постачання продуктів харчування на територію нашої держави, бо для нас це дуже важлива річ. Інше, якщо ці компанії не мають відношення до постачання продуктів харчування, вони будуть обов’язково піддані нашим санкціям. Відповідь наша буде потужною, – сказав він.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали, чи вплинуть санкції проти Росії на хід переговорів з Україною.

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