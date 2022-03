Росія визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досяг своєї мети.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Також у звіті наголосили, що заяви Росії щодо зниження активності навколо Києва та звіти про виведення деяких російських підрозділів із цих районів можуть свідчити про визнання Росією того, що вона втратила ініціативу в регіоні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 March 2022

