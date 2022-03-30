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Факти / Україна

Росія фактично визнала втрату воєнної ініціативи на Київщині – британська розвідка

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
ЗСУ

Росія визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досяг своєї мети.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

– Неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українських військ означають, що Росія не досягла мети оточити Київ, – зазначили у розвідці.

Також у звіті наголосили, що заяви Росії щодо зниження активності навколо Києва та звіти про виведення деяких російських підрозділів із цих районів можуть свідчити про визнання Росією того, що вона втратила ініціативу в регіоні.

Ймовірно, що Росія прагнутиме залучити бойові сили з півночі для свого наступу в Донецькій та Луганській областях на сході.

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Джерело: Міноборони Великої Британії 

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Фото: УНІАН

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