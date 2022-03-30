Росія визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досяг своєї мети.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

– Неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українських військ означають, що Росія не досягла мети оточити Київ, – зазначили у розвідці.

Також у звіті наголосили, що заяви Росії щодо зниження активності навколо Києва та звіти про виведення деяких російських підрозділів із цих районів можуть свідчити про визнання Росією того, що вона втратила ініціативу в регіоні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/MGJpGUFJ8K ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/S5n4g27Sxe — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 29, 2022

Ймовірно, що Росія прагнутиме залучити бойові сили з півночі для свого наступу в Донецькій та Луганській областях на сході.

Джерело: Міноборони Великої Британії