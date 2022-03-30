Українські захисники на Донбасі відбили чотири атаки ворога та знищили сім танків

Українські військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом 29 березня відбили чотири атаки вороги й завдали російським загарбникам чималих втрат.

Про це повідомила пресслужба Операції Об’єднаних сил.

– На Донецькому і Луганському напрямках українські захисники продовжують захищати нашу землю. Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом доби було успішно відбито чотири атаки ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам, – зазначили у пресслужбі.

Крім того, українські захисники знищили:

7 танків;

7 одиниць броньованої техніки;

2 одиниці автомобільної техніки;

гармату МТ-12.

– Українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора, – наголосили вони.

За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь.

Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя, однак успіху не мав.

Фото: Штаб ООС