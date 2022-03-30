Україна і далі зможе отримувати озброєння від західних партнерів, як це було до війни і є під час війни.

У цьому запевнив очільник української переговорної делегації Давид Арахамія.

За його словами, є концепція так званого укріпленого нейтралітету, тобто потрібно розраховувати на власну армію, або додатково ще мати гарантії.

– Це як у Швейцарії й в Ізраїлю є резервна армія, яка може мобілізуватися у великій кількості і дати необхідну відсіч у разі агресії. Дуже важливо зробити акцент, що ми не йдемо за такою моделлю, що у нас є нейтралітет, і тому ми розслабилися, армія нам не потрібна, нехай наші гаранти про нас піклуються. Ні. Тому концепція “укріпленого нейтралітету” нам дуже близька, – сказав Арахамія.

Він підкреслив, що це означатиме лише зміцнення української армії.

Що стосується юридичних аспектів гарантій безпеки для України, то, за словами Давида Арахамії, Україна вимагає певного запобіжника.

Через те, що Будапештський меморандум, як виявилося, не працює, український уряд намагається двічі перестраховуватися.

– Перше – юридично, через ратифікації. Друге – є такий термін “примат”, тобто перевага міжнародного права над локальним законодавством. При ратифікації ми вимагаємо затвердити, що цей договір має перевагу над локальним законодавством. Якщо говорити концептуально, то навіть самі росіяни кажуть, що все стало жорсткішим. Тобто ми згадували статтю 5 НАТО, а самі написали жорсткіше навіть, – сказав Давид Арахамія.

Раніше Давид Арахамія в інтерв’ю Fox News закликав Захід надати Україні засоби протиповітряної оборони (ППО).