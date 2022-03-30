Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 13, ще 33 людини дістали поранень.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Однак він зауважив, що це ще не офіційні цифри, оскільки на місці працюють рятувальники.

– Ворог обстрілював нас вночі. Йдуть серйозні бої в Херсонській області. У Миколаївській області тривають бої у напрямку Снігурівки. Загалом бої тривають на межі Херсонської та Миколаївської областей, – розповів він.

Віталій Кім додав, що із зони бойових дій через зелені коридори намагаються вивозити людей. Але ситуація з такими коридорами мінлива.

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Також, за словами Кіма, Миколаїв забезпечений усім необхідним. Міська влада працює над підвищенням обороноздатності міста.

29 березня російська ракета влучила у дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Влучання ракети не призвело до пожежі, проте ворожий снаряд зруйнував цілу секцію будівлі – з 9-го до 1-го поверху.