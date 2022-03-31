З 1 квітня заклади культури відновлюють роботу – Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що 1 квітня в Україні поволі розпочнуть роботу заклади культури та мистецтв.

– Мистецтво – це не тільки невидимий місток, що поєднує реальність і світ фантазій, а й справжні ліки проти душевних ран. Їх українці отримали так багато, що годі й полічити. Тому діячі мистецтв готові працювати нон-стоп аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє. Культура – це м’яка сила. Вона здатна повернути українців до нормального життя в новій воєнній реальності, – пояснив голова МКІП Олександр Ткаченко.

Всі заклади культури готуватимуть свою програму та працюватимуть за власним графіком. Тож детальну інформацію про розклад, а також щодо придбання квитків необхідно дивитись на сайтах закладів. Частина грошей від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку.

Події у закладах культури та мистецтв відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. У випадку повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена.

При вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.

До речі, російські музиканти Монеточка та Noize MC дадуть концерти на підтримку України в Ризі (Латвія) та Вільнюсі (Литва).

Джерело: Мінкульт