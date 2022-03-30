Зареєстровані до 14 квітня внутрішньо переміщені особи отримають компенсацію за березень

Українці, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до 14 квітня, зможуть отримати державну компенсацію за березень.

Про це під час брифінгу 30 березня повідомила народна депутатка, лідерка партії Слуга народу Олена Шуляк.

– Гроші за березень можна буде отримати особам, які реєструватимуться до 14 квітня, – заявила вона.

Вона зазначила, що йдеться 2 тис. грн компенсації для дорослих осіб та 3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

За інформацією Мінсоцполітики, станом на кінець березня в Україні зареєстровано уже 130 тис. внутрішньо переміщених громадян.

Окрім цього, усі підприємства, які беруть на роботу внутрішньо переміщених осіб, мають право отримувати компенсацію від держави “за два місяці роботи такої людини у розмірі 6500 грн за місяць”.

– Уряд розробив програму, щоб підприємства, які працюють у Західній Україні та займаються виробництвом харчових продуктів, зараз могли переводитися на три-чотири зміни, щоб збільшувати максимально кількість людей, які можуть працювати. Такі підприємства вже сьогодні отримуватимуть державне замовлення, – повідомила Шуляк.

Також на компенсацію за комунальні платежі можуть розраховувати усі органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, які використовують школи, санаторії, дитячі садки для розміщення внутрішньо переміщених осіб.