У середу, 30 березня, ЗСУ збили три літака-винищувача російських загарбників на Слобожанському напрямку.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

– Розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних сил на Харківщині уражено одразу три літаки рашистів, попередньо – винищувачі-бомбардувальники Су-34, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 29 березня у Харківській області українські захисники ППО збили один ворожий винищувач-бомбардувальник та один БПЛА (безпілотний літальний апарат).

Окупанти зазнали втрат в небі в районі міста Ізюм. Це приблизно за 125 км від Харкова.

Зазначимо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 35-ту добу. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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