Росія у війні проти України використала майже половину своїх найкращих військових ресурсів.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів військовий експерт Михайло Самусь.

За його словами, РФ, починаючи з 2010 року, у переоснащення армії вклала понад трильйон доларів, хоча більшу частину цієї суми розікрали. Тому випустити нові танки, бронетехніку, літаки так і не вдалося. Проводилася лише модернізація радянських зразків.

– На щастя, російська корупція працює дуже ефективно… І БТР, і БМП, і БМД є продовженням радянської традиції. Це модернізована техніка з певними вкрапленнями сучасних технологій, які з 2010 року у великій кількості на жаль передавали наші західні партнери — Франція, Італія, Німеччина, Ізраїль. Вони передали величезну кількість технологій, компонентів, пристроїв, які той же радянський танк перетворювали на досконаліше озброєння, — сказав Михайло Самусь.

Усі матриці для тепловізорів російських танків продавала Франція. Італія поставила РФ тисячу броньованих машин Рись.

Експерт вважає, що у війні в Україні Росія втратила близько половини свого сучасного озброєння. Наприклад, українська армія ефективно знищує російський бронеавтомобіль Тигр.

– Але якщо тільки Рисей тисяча, скільки Тигрів? Про БТР і БМД взагалі не кажу — рахунок йде на тисячі… Думаю, все ж таки сучасне озброєння, яке було в російській армії, ми знищили десь половину, — сказав експерт Михайло Самусь.

Щодо техніки, яку окупанти намагаються розконсервувати, то, за словами Самуся, це просто металолом. І якщо з п’яти-десяти танків вони зберуть один-два боєздатні, це не будуть сучасні танки Т-72, ​​які спочатку заходили. Це будуть старі танки без сучасних систем керування зброєю, без тепловізорів, зі старими двигунами тощо.

Експерт вважає, що зараз ВСУ необхідно знищити іншу половину модернізованого російського озброєння, а потім піде реальний металолом.

Фото: Генштаб ЗСУ