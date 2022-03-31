Через невиконання наказу: у Росії звільнили двох командирів взводів

Двох командирів взводів підрозділів 60 окремої мотострілецької бригади 5 загальновійськової армії Східного військового округу РФ усунули з посад.

Як повідомляють у генеральному штаб ЗСУ, звільнили командирів через невиконання наказу щодо ведення бойових дій.

Для “проведення роз’яснювальної роботи” до Ясинівки Донецької області, де зосереджена батальйонно-тактична група частини, навіть має прибути заступник командира бригади з воєнно-політичної роботи.

Випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби фіксуються й у з’єднаннях та частинах Балтійського флоту.

Зокрема, численні випадки зафіксовані в 79 окремій мотострілецькій бригаді 11 армійського корпусу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 36-ту добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генеральний штаб ЗСУ