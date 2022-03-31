Депутати пропонують запровадити виплати військовим РФ за передану техніку ЗСУ

Група народних депутатів із різних фракцій парламенту пропонує передбачити грошові виплати російським військовим за передану Збройним силам України придатну для використання бойову техніку Російської Федерації.

Відповідний законопроект №7229 зареєстровано у Верховній Раді 30 березня.

Документ пропонує встановити винагороду військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур Росії, іншим категоріям осіб за добровільно передану ЗСУ, придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Передбачувана винагорода за техніку:

бойовий літак (винищувальна та штурмова авіація) оцінено в $1 млн;

бойовий гелікоптер – 500 тис.,

реактивна система залпового вогню – $25-35 тис.;

танк, наземна артилерія (самохідна) – $100 тис.,

бойова машина піхоти (десанта), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – $50 тис.;

військовий автомобіль – $10 тис.;

корабель 1 або 2 рангу – $1 млн;

корабля 3 або 4 рангу – $500 тис.;

військове судно – $200 тис.;

малогабаритне бойове судно (розвідувальне) – $50 тис.

Відповідно до законопроекту, у разі передачі бойової техніки російським військовим на їхню вимогу забезпечуватиметься право на збереження в таємниці факту передачі ними техніки, отримання нових документів з новими настановними даними та безпеку їх знаходження на території України, а також створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.