Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 31 березня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

03:52 – 91/92 Одеса-Головна – Лозова*

04:45 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*

05:37 – 85/86 Львів – Запоріжжя-1**

05:37 – 87/88 Ковель – Запоріжжя-1**

06:23 – 795/796 Дніпро – Харків-Пас.*

09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1*

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм*

14:26 – 42/41 Дніпро – Трускавець**

16:34 – 4/3 Запоріжжя-1 – Львів**

17:39 – 86/85 Запоріжжя-1 – Львів**

17:39 – 88/87 Запоріжжя-1 – Ковель**

20:00 – 234/233 Дніпро – Чоп

21:37 – 91/92 Краматорськ – Одеса-Головна*

23:11 – 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

* квитки в продажу

** квитки в продажу з 01.04.22

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.