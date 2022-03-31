Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 31 березня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.
- 03:52 – 91/92 Одеса-Головна – Лозова*
- 04:45 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
- 05:37 – 85/86 Львів – Запоріжжя-1**
- 05:37 – 87/88 Ковель – Запоріжжя-1**
- 06:23 – 795/796 Дніпро – Харків-Пас.*
- 09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1*
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм*
- 14:26 – 42/41 Дніпро – Трускавець**
- 16:34 – 4/3 Запоріжжя-1 – Львів**
- 17:39 – 86/85 Запоріжжя-1 – Львів**
- 17:39 – 88/87 Запоріжжя-1 – Ковель**
- 20:00 – 234/233 Дніпро – Чоп
- 21:37 – 91/92 Краматорськ – Одеса-Головна*
- 23:11 – 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*
* квитки в продажу
** квитки в продажу з 01.04.22
Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.