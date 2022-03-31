Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 31 березня 2022 року. За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

00:40 – 130/129 Івано-Франківськ – Кременчук*

01:00 – 754 Дарниця – Харків-Пас.

01:36 – 15/16 Рахів – Харків-Пас.

02:30 – 21/22 Трускавець – Харків-Пас.**

03:42 – 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ**

04:01 – 149/150 Чернівці – Полтава Півд*

05:05 – 138/137 Лозова – Хмельницький

05:40 – 142/141 Львів – Лозова

07:05 – 722 Дарниця – Харків-Пас.

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль*

09:00 – 717 Дарниця – Львів

11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова*

13:09 – 142/141 Лозова – Львів

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ**

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень*

14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський**

15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів**

17:06 – 743 Дарниця – Львів

17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький*

17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук*

18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород**

19:06 – 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава*

19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм*

19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів**

20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород**

20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець**

20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта**

20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп**

21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*

21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*

21:22 – 98/97 Київ-Пас – Ковель**

21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*

21:33 – 149/150 Полтава Півд – Чернівці

21:50 – 15/16 Харків-Пас. – Рахів

22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці**

22:27 – 45/46 Лозова – Ужгород

22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів**

22:40 – 130/129 Кременчук – Івано-Франківськ

22:49 – 138/137 Хмельницький – Лозова*

23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький**

* квитки в продажу

** квитки в продажу з 01.04.22

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця