Російська пропаганда поширює фейки начебто про “звірства українських націоналістів з полку Азов”, які співпрацюють з єврейською громадою України.

Про це під час вечірнього брифінгу 31 березня заявив радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко.

Цього разу він розповів про нові фейки про батальйон Азов і роз’яснив, за що можна подякувати російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Так, в Міноборони РФ почали поширювати фейки, що начебто в Умані місцева єврейська громада “вступила в змову з націоналістами”, а синагога “використовується як склад для українського батальйону Азов”.

– Не будемо зупинятись на тому, що сама собою логіка тут відсутня, тому що останні вісім років російська пропаганда розповідає про звірства Азова, а тут виявляється, що Азов співпрацює з місцевою єврейською громадою, – сказав Сергій Лещенко.

Радник керівника ОП навів фото, яке наводить російська воєнна пропаганда з платформ Міноборони РФ. На фото видно автомобілі, які ніяк не вказують на співпрацю єврейської громади з будь-якими військовими, вони просто стоять поруч з будівлею.

Інший фейк держпропаганди РФ викрили російські опозиційні медіа. Так, в російських держінформагентствах почали поширювати відео, де начебто “бійці з полку Азов переслідують мирних жителів” Маріуполя. Втім, як виявилось, це відео знімало російське ФСБ та розіслало державним ЗМІ РФ з проханням не вказувати джерело інформації.

Наступним фейком стало чергове повідомлення про те, що українські силові структури “вчиняли звірства”. Сергій Лещенко зазначив, що це один з головних наративів російської пропаганди, який повторюється чи не кожного дня в державних російських ЗМІ.

– Звинувачуючи Україну в подібних звірствах, сама Росія хоче зняти з себе відповідальність за ці самі злочини, які вони реально вчиняли, – сказав радник керівника Офісу президента.

При цьому російський пропагандист Володимир Соловйов поширив повідомлення про те, що російських громадян у Німеччині “не пускають до лікарів”, де начебто на дверях у лікарні міститься напис “Путін загрожує нам усім. Сьогодні Київ, завтра Варшава, післязавтра Берлін. Зупиніть агресора”.

– Найпарадоксальніше, що Соловйов повідомляє правду. Як написано на цьому оголошенні, так само може статися у світі. Напавши на Україну, Путін ніколи б не зупинявся і не зупиниться, – сказав Сергій Лещенко.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що Росія змінює риторику щодо біолабораторій США в Україні.

Фото: скріншот з відео