Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 36 день війни
Вбили Вбили
148 дітей
Поранили Поранили
>232 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна

На Харківщині в Лозовій почали відбудовувати зруйновані обстрілами будівлі – мер

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На Харківщині в Лозовій почали відбудовувати зруйновані обстрілами будівлі – мер

Мер Лозової у Харківській області Сергій Зеленський сказав, що у місті почали займатися питаннями відбудови будівель, обстріляних російськими агресорами.

– Ми відпрацьовували щоденні питання та займалися питаннями відбудови будівель, які постраждали внаслідок обстрілу… Медичні (і продуктові, – Ред.) питання були частково вирішені. Ми розробили план на майбутнє про те, що потрібне громаді. Всім дякую. Лозова – це Україна. Слава Україні! – зазначив Сергій Зеленський.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Лозову 22 березня. Повідомлялося про загиблого та дев’ятьох поранених.

Внаслідок обстрілу було зруйновано понад 20 будинків приватного сектору.

Фото: LozovaNews

Читайте
Нові жертви обстрілу Миколаївської ОВА та анонс санкцій США: що відбувається на 36-ту добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка