На Харківщині в Лозовій почали відбудовувати зруйновані обстрілами будівлі – мер

Мер Лозової у Харківській області Сергій Зеленський сказав, що у місті почали займатися питаннями відбудови будівель, обстріляних російськими агресорами.

– Ми відпрацьовували щоденні питання та займалися питаннями відбудови будівель, які постраждали внаслідок обстрілу… Медичні (і продуктові, – Ред.) питання були частково вирішені. Ми розробили план на майбутнє про те, що потрібне громаді. Всім дякую. Лозова – це Україна. Слава Україні! – зазначив Сергій Зеленський.