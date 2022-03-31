Кількість жертв обстрілу дев’ятиповерхововї будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 16.
Із-під завалів рятувальники дістали тіла 15 людей. Ще одна людина померла в реанімації.
Роботи з пошуку людей під завалами будівлі ОВА тривають із 29 березня.
Ворожа ракета влучила в Миколаївську ОВА у понеділок вранці.
Унаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого до першого поверху.
До ста людей, які перебували в ОВА на момент атаки, встигли врятуватися.