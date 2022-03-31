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Факти / Україна

Обстріл Миколаївської ОВА: кількість жертв зросла до 16

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріл Миколаївської ОВА

Кількість жертв обстрілу дев’ятиповерхововї будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 16.

Із-під завалів рятувальники дістали тіла 15 людей. Ще одна людина померла в реанімації.

Роботи з пошуку людей під завалами будівлі ОВА тривають із 29 березня.

Ворожа ракета влучила в Миколаївську ОВА у понеділок вранці.

Унаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого до першого поверху.

До ста людей, які перебували в ОВА на момент атаки, встигли врятуватися.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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