Ворожі війська намагаються відволікти увагу українського військового керівництва від спроб встановити контроль над Ізюмом та Маріуполем.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 31 березня.

Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ.

– Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем, – йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн Близького Сходу.

– За отриманою інформацією, 29 березня, перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель, – повідомили у Генштабі.

Крім того, Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до Республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України.

Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів Іскандер та двох комплексів ППО С- 300 для їх прикриття.

Залишаючи військову техніку на території України, ворог все частіше вдається до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток.

На тимчасово зайнятих противником територіях російські війська продовжують обмеження пересування місцевого населення, ворог бере громадян України у заручники та здійснює вивезення награбованих у мирних громадян товарів.

При цьому всередині країни-агресора розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

У Генштабі відзвітували, що сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції російської армії та поступово звільняють українські землі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ