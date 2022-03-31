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Факти / Україна

РФ погодилася відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя – Верещук

Марта Бондаренко редакторка стрічки
РФ погодилася відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя – Верещук

Сьогодні вночі Україна отримала повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що РФ погодилася відкрити гуманітарний коридор до Маріуполя.

Про це під час брифінгу заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, до Маріуполя поїдуть 45 автобусів.

– 28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка. Також 17 автобусів вже виїхали із Запоріжжя. Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, – повідомила Верещук.

За її словами, на сьогодні погоджено ще два гуманітарні коридори: доставлення гуманітарної допомоги і евакуації людей з Мелітополя, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя.

На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

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Раніше Ірина Верещук заявила про надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. За її словами, кожна переміщена особа може отримати по 2 220 грн. 

Отримати готівку можна через відділення Укрпошти.

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