США підтвердили намір надання Україні $500 млн без повернення – Квін

США підтвердили намір про надання Україні $500 млн прямого фінансування з державного бюджету на безповоротній основі.

Про це стало відомо під час онлайн-зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

– Кошти є грантовими, і це особливо важливо, з огляду на необхідність вже зараз думати про відбудову країни після нашої перемоги. США вкотре демонструють, що є нашими надійними друзями та ключовими партнерами, – цитує пресслужба Мінфіну Марченка.

Нагадаємо, що під час годинної телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Джо Байденом 30 березня США висловлювали намір надання допомоги Україні у розмірі $500 млн.

Джерело: Міністерство фінансів