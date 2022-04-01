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Факти / Україна

Стріляли кожні 10 хвилин: мешканці звільненого села Перемога про звірства окупантів

Маліновська Ангеліна
Стріляли кожні 10 хвилин: мешканці звільненого села Перемога про звірства окупантів

Село Перемога Баришівського району Київської області, яке було звільнено від окупантів, зазнало чималих руйнувань.

Люди зазначають, що окупантів у селі було близько 2 тис. і вони більше місяця перебували на території села.

– Вони (російські військові, – Ред.) нас не випускали, телефони забрали. А у тих хатах, де ніхто не жив, грабували, забирали все, – каже один з місцевих.

Селу дісталося від окупантів – зруйновані паркани, будинки.

– Мені так було страшно, я думала, що я і не виживу. Обстріл, ще через 10 хвилин обстріл. Це нелюди, це рашисти, гірше за німців. Не було ще такого ставлення до людей, це просто страшно. Вони як звірі, – каже односельчанка.

З 25 лютого, коли окупанти почали стріляти, у людей пропало світло.

– Я їм кажу, хлопці, хто ж це все буде відновлювати? А вони на це: “Це не ми, це ваші винні. Ми не стріляємо”. Як так? Якщо ж це вони (окупанти, – Ред.) приходили під мої вікна і стріляли! – додає жінка.

Нагадаємо, що 1 березня під час спроби евакуації з села Перемога Баришівського району Київської області окупанти розстріляли колону жінок та дітей, які рухалися за погодженим зеленим коридором.

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