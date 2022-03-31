Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту і народу Нідерландів та закликав надати Україні зброю, щоб перемогти російського агресора.

У своєму відеозверненні глава держави розповів про ті жахіття, які вчиняє армія окупанта на нашій землі.

– Росія хоче нести агресію далі у Європу. Україна – це тільки початок. 36 днів наша держава і наш народ сам на сам проти армії, яку називали однією з найсильніших у світі. Ми не маємо права дати цій війні ще 36 днів. Ми повинні всі разом змусити Росію шукати мир, – наголосив Зеленський.

Нідерландським парламентарям він розповів, що російські солдати обстрілюють українські міста, спалюють села, ґвалтують жінок, розкрадають усе, що тільки можливо.

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Президент наголосив, що окупанти вбивають “уже не для якогось військового успіху, не для того, щоб сіяти терор, вони вже вбивають задля розваги”.

Зеленський також розповів, що російські військові примусово вивозять українських дітей та жінок до Росії.

– Про долю більшості з них Україна нічого не знає. Не знає, як їх забирати. Чи не втратять вони зв’язок із рідними, чи віддасть Росія взагалі цих людей і цих дітей? Україна з цим ніколи не змириться і не припинить захищати себе, – сказав Володимир Зеленський.

Він також вчергове закликав світову спільноту до посилення санкцій проти РФ, до припинення будь-якої торгівлі із країною агресором.

Зеленський подякував Нідерландам за ту підтримку і допомогу, яку вже отримала наша держава. Проте наголосив, що Україні дуже потрібна зброя.

– Стінгери дадуть змогу триматись, боротись, проте це не зброя перемоги. Нам конче потрібна зброя, якою можна зробити безпечним наше небо, деблокувати наші міста, де Росія влаштовує штучний голод. Нам потрібна зброя, яка дасть змогу вигнати окупантів – літаки, танки, протиповітряна оборона тощо. Ви маєте цей перелік, і, я сподіваюсь, знайдете можливість допомогти нам із цим, – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що російська тиранія повинна програти.