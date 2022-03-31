У Хмельницькому співробітники Державного бюро розслідувань викрили та ліквідували незаконну схему переправлення чоловіків призивного віку за кордон.

Як поінформували в ДБР, схему організувала цивільна особа (колишній правоохоронець). Працівники ДБР затримали його в Хмельницькому.

За переправлення за кордон учасники схеми брали з чоловіків від $2 тис.

– Схему організував колишній правоохоронець, який залучив до участі інших військовослужбовців, причетність яких наразі перевіряється. За свої послуги ділки брали кошти в еквіваленті від $2 тис., – розповіли в ДБР.

Військовозобов’язаних чоловіків переправляли за кордон під виглядом осіб, які начебто супроводжували гуманітарні вантажі для однієї з військових частин міста Хмельницький. Загалом було задокументовано кілька фактів передачі коштів потенційними замовниками “послуги”.

Організатора незаконної схеми затримали “на гарячому” під час отримання $600 (частини виплати). У кабінеті ще одного ймовірного учасника схеми пройшов обшук, під час якого співробітники ДБР виявили 140 тис. грн.

У Хмельницькому за $2 тис. переправляли чоловіків призовного віку за кордон / 4 фотографии

Слідчі дії продовжуються, а учасникам схеми готуються оголосити про підозру.

Розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (хабарництво) та ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Учасникам схеми загрожує покарання у вигляді тримання під вартою на строк до п’яти років.

Операцію ДБР проводила у взаємодії з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією.

Варто зазначити, що це не вперше від початку повномасштабної війни в Україні викрито подібну схему. Нещодавно на Одещині затримали чоловіка, причетного до переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон. Тепер йому загрожує до дев’яти років за ґратами.

А 40-річну жінку з села на Миколаївщині судитимуть за те, що вона намагалася вивезти свого чоловіка у Молдову. Для цього 36-річний чоловік заховався у картонний бейбі-бокс з дитячими іграшками.