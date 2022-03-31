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Факти / Україна

У Хмельницькому за $2 тис. переправляли чоловіків призовного віку за кордон

Юлія Соколова редакторка стрічки
Ліквідовано схему переправлення чоловіків

У Хмельницькому співробітники Державного бюро розслідувань викрили та ліквідували незаконну схему переправлення чоловіків призивного віку за кордон.

Як поінформували в ДБР, схему організувала цивільна особа (колишній правоохоронець). Працівники ДБР затримали його в Хмельницькому.

За переправлення за кордон учасники схеми брали з чоловіків від $2 тис.

Схему організував колишній правоохоронець, який залучив до участі інших військовослужбовців, причетність яких наразі перевіряється. За свої послуги ділки брали кошти в еквіваленті від $2 тис., – розповіли в ДБР.

Військовозобов’язаних чоловіків переправляли за кордон під виглядом осіб, які начебто супроводжували гуманітарні вантажі для однієї з військових частин міста Хмельницький. Загалом було задокументовано кілька фактів передачі коштів потенційними замовниками “послуги”.

Організатора незаконної схеми затримали “на гарячому” під час отримання $600 (частини виплати). У кабінеті ще одного ймовірного учасника схеми пройшов обшук, під час якого співробітники ДБР виявили 140 тис. грн.

Ліквідовано схему переправлення чоловіків
Ліквідовано схему переправлення чоловіків
Ліквідовано схему переправлення чоловіків
Ліквідовано схему переправлення чоловіків
Ліквідовано схему переправлення чоловіків
Ліквідовано схему переправлення чоловіків
У Хмельницькому за $2 тис. переправляли чоловіків призовного віку за кордон / 4 фотографии

Слідчі дії продовжуються, а учасникам схеми готуються оголосити про підозру.

Розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (хабарництво) та ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Учасникам схеми загрожує покарання у вигляді тримання під вартою на строк до п’яти років.

Операцію ДБР проводила у взаємодії з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією.

Варто зазначити, що це не вперше від початку повномасштабної війни в Україні викрито подібну схему. Нещодавно на Одещині затримали чоловіка, причетного до переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон. Тепер йому загрожує до дев’яти років за ґратами.

А 40-річну жінку з села на Миколаївщині судитимуть за те, що вона намагалася вивезти свого чоловіка у Молдову. Для цього 36-річний чоловік заховався у картонний бейбі-бокс з дитячими іграшками.

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Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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