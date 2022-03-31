У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому сирена може одночасно вмикатись у Херсоні та Львові

Повітряна тривога може вмикатись одночасно у Львові та Херсоні, бо коли злітає ракета з території Чорного моря, то незрозуміло, який саме напрямок та ціль в неї буде.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, ракети ворога можна швидко збити, але основне – їх зафіксувати.

– Хоча бачимо неодноразові випадки, коли ракети РФ падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль, – розповів Юрій Ігнат.

Він додав, що переважна більшість ракет ворога помітні для українських Повітряних сил.

– Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу, – розповів Юрій Ігнат.

Речник ПС ЗСУ розповів, що Росія атакує з повітря ракетами різних типів. Переважно це ракети типів “Калібр” та Х-55. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування.

Також атакують ракетами типу “Іскандер”.

– Тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль. Ці ракети повітряні сили українського війська вже теж навчилися збивати, – повідомив він.

Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів.

– До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту, – сказав він.

Юрій Ігнат додав, що декілька днів тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті, хоча досі активності звідти не було.

Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами: на озброєнні українців є Стінгери, Ігла, британські та американські ЗРК.

– Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже мають скластися умови, треба бути у вигідному розташуванні. Звісно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Втім ціль складна та малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо, – сказав він.