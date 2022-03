За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карту бойових дій від Institute for the study of war та CTP, яка умовно відображає ситуацію в містах України.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 31.03.2022

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 30 березня 2022 року

Збройні сили Російської Федерації перекинули до України з окупованих територій Грузії два підрозділи військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Із підрозділу 4 військової бази із Цхінвальського району Південної Осетії відрядили близько 1,2 тис. російських та осетинських військових у складі трьох батальйонних тактичних груп.

Із підрозділу 7 абхазької військової бази сформували дві батальйонні тактичні групи, до лав яких увійшли 800 осіб.

Паралельно з комплектуванням сил війська РФ не припиняють обстріли українських міст. Так, близько 06.30 30 березня росіяни відкрили вогонь із важкого озброєння по житлових кварталах одного з районів Лисичанська Луганської області.

Інформація стосовно кількості загиблих та поранених уточнюється.

У Великій Білозірці Запорізької області підрозділи російських окупантів зосередили свої сили уздовж всього населеного пункту та розташували техніку між житлових будинків.

На підступах до Мелітополя загарбники обладнали блокпости та посилили пропускний режим.

Втрати росіян в Україні станом на 30 березня 2022 року

близько 17,3 тис. особового складу,

605 танків,

1 723 бойові броньовані машини,

305 одиниць артилерійських систем,

96 одиниць реактивних систем залпового вогню,

54 одиниці засобів протиповітряної оборони,

131 літак,

131 гелікоптер,

1 184 одиниці автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

75 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

81 безпілотник оперативно-тактичного рівня,

21 одиниця спеціальної техніки,

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ