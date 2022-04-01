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Факти / Україна

Війська РФ влучили ракетою біля центра Харкова: голова ОВА про ситуацію в місті

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олег Синєгубов

У четвер, 31 березня, росіяни влучили ракетою неподалік центра Харкова. Також зафіксували інтенсивний артилерійський обстріл районів міста, дані про постраждалих уточнюються.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Внаслідок хаотичних обстрілів сталося займання газопроводу середнього тиску. Він горів майже всю ніч, наразі пожежу ліквідовано. Практично цілодобово тривають роботи з відновлювання газопостачання. У частині житлових будинків газопостачання вже відновлено, над іншою частиною ми працюємо, – сказав Синєгубов.

Голова ОВА зазначив, що поступово відновлюється життєдіяльність Харкова, починає працювати малий та середній бізнес.

Водночас тривають бої за місто Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.

– У одному із населених пунктів поряд із Ізюмом ми евакуювали близько 2 500 людей. Робимо це для того, аби попередити можливі несприятливі наслідки. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Дякуючи ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів, – розповів Синєгубов.

Крім того, лише за цю добу українській армії вдалося знищити 4 літаки – 1 винищувач і 3 бомбардувальника.

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