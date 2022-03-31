Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич у четвер, 31 березня, повідомив, що Збройні сили України звільнили село Вишеград у Макарівському районі Київської області від російських агресорів.

(У новину внесено фактологічне виправлення щодо назви населеного пункту. Редакція Фактів ICTV перепрошує за цю помилку. Матеріал оновили о 21.52).

– Вишгород (Вишеград, Грузевич обмовився, – Ред.) вже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже добрі новини, – анонсував Олександр Грузевич.

За його словами, у сил оборони України вже є успіхи у багатьох напрямках.

Він поки що не став розкривати всі подробиці.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив цю інформацію.

– Це дійсно так. Наші міста та громади активно звільняє українська армія, тому очікуємо на гарні новини. І не живіть “зрадою”, вірте в наших воїнів, – наголосив він.

Про те, що мав на увазі Вишеград, а не Вишгород, повідомила в ефірі Фактів ICTV заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Тим часом мер Вишгорода Олексій Момот у коментарі Бабелю заявив, що у його місті все спокійно та обстрілів немає.

– Було звільнено кілька населених пунктів у районі. У місті все спокійно, окупації тут не було, – пояснив він.

Нагадаємо, раніше на Київщині звільнили від російських загарбників місто Ірпінь.

Мер міста Олександр Маркушин зазначав, що просить місцевих жителів поки що не повертатися додому, тому що в Ірпені все ще небезпечно через російські обстріли та залишені ворогами міни та розтяжки.