Жертвами повномасштабної війни в Україні, яка триває вже 36-й день, стали вже 148 дітей. Ще понад 230 – дістали поранень.

Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора. У відомстві зазначили, що дані є неостаточними, оскільки зараз немає можливості проводити слідчі дії в місцях активних боїв та на тимчасово окупованих територіях України.

– Понад 380 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії РФ. З них 148 загинуло та 232 поранено. І ці цифри не остаточні, оскільки відсутня можливість проведення першочергових слідчих дій, огляду територій обстрілів та руйнувань у місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей, – наголосили у відомстві.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Києві (16) та 10 областях: Київській (69), Донецькій (57), Харківській (53), Чернігівській (41), Миколаївській (30), Луганській (30), Запорізькій (22), Херсонській (27), Сумській (16), Житомирській (15).

В Офісі генпрокурора також оприлюднили кілька випадків воєнних злочинів військ РФ проти українських дітей:

• 10 березня в Ізюмському районі Харківської області загинули жінка з дитиною. Вони зазнали вибухових травм під час авіаудару РФ. Тіла загиблих було знайдено 30 березня під завалами зруйнованого будинку.

• 12 березня ворог обстріляв дитячу лікарню в Маріуполі. Тоді загинув хлопчик, який перебував у медзакладі на лікуванні. Це був братик 11-річної гімнастки Катерини, яка загинула під час обстрілів кількома днями раніше.

• 23 березня у Великоолександрівському районі Херсонської області під час обстрілу загинула від поранень 3-річна дитина.

• 29 березня в селі Давидів Брід (Бериславський район Херсонської області) під час ворожого обстрілу дістав осколкового поранення 14-річний підліток.

• 30 березня в Чугуївському районі Харківської області під час наїзду автомобіля на боєприпаси загинули двоє людей, ще п’ятеро (серед яких шестимісячна дитина) дістали поранень.

• 30 березня під час ворожого обстрілу міста Лисичанська (Луганська область) були важко поранені двоє дітей віком 2 та 7 років.

Крім того, путінські війська руйнують інфраструктуру в Україні. Так, через бомбардування та обстріли вже пошкоджено 797 закладів освіти (76 – зруйновано повністю). Найгірша ситуація спостерігається в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях, а також у Києві.

Станом на 30 березня повідомлялося, що від початку широкомасштабної війни РФ проти України загинуло 145 дітей, ще 222 дістали поранень. Тож жертвами збройної агресії РФ за добу стали ще троє дітей.

Джерело: Офіс генпрокурора