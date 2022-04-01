Естонія запропонувала витратити частину енергоплатежів РФ на відновлення України

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс у п’ятницю, 1 квітня, повідомила, що її країна пропонує відкласти частину енергетичних платежів Росії на покриття витрат на відновлення зруйнованих російськими військами об’єктів в Україні.

– Росія має нести відповідальність за заподіяні нею руйнування та військові злочини, вчинені нею в Україні, – цитує виступ Лійметс у Таллінні CNN.

Вона додала, що активи, заморожені в межах санкцій проти Росії, також можуть бути використані “як джерело коштів для відновлення українських міст та інфраструктури”.

– Установчий акт Росія-НАТО застарів, – зазначила міністр, закликаючи до “довгострокової політики стримування” щодо Росії та продовження політики невизнання окупованих Росією територій України.

Тим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що найближчими днями буде визначено деталі нових санкцій Європейського Союзу проти Росії. Він уточнив, що їхньою метою є примус президента РФ Володимира Путіна до того, щоб покласти край “цій шаленій агресії”.

А міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс додав, що необхідно розглянути та узгодити постійну передову оборону НАТО на наступному саміті Альянсу у червні 2022 року.

Він зазначив, що ЄС має розглянути й інші сектори, окрім енергетичного, у межах санкційного тиску на Росію.