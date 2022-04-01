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Факти / Україна

Евакуація з Дніпра: розклад поїздів на 1 квітня 2022 року

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
потяги в Україні

Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 1 квітня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

Розклад потягів з Дніпра

04:45 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
06:23 – 795/796 Дніпро – Харків-Пас.*
09:12 – 5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1*
10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм*
14:26 – 42/41 Дніпро – Трускавець*
16:39 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ*
19:10 – 54/53 Дніпро – Одеса-Головна*
20:00 – 234/233 Дніпро – Чоп
23:11 – 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

* квитки в продажу

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

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Евакуаційні потяги на 1 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

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Фото: Depositphotos

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